Den fünften Tag in Folge haben Klimaaktivisten der Letzten Generation wichtige Straßen in Wien blockiert. Gegen 8:30Uhr haben Mitglieder der Gruppe den Verkehr auf der Schüttelstraße, an der Stadionallee sowie auf der Ostautobahn den Verkehr unterbrochen. Gefordert wird bei dem Protest die Einführung von Tempo 100 auf der Autobahn und ein Stopp neuer Öl- und Gasbohrungen.

Die Polizei ist bereit bei den Blockaden an der Schüttelstraße mit der Friedensgasse und im Bereich der Stadionbrücke vor Ort. Mitten auf der Autobahn klebte sich Martha Krumpeck fest. Für die nächste Woche kündigt sie eine Ausweitung der Proteste an.