Im Stau: Plakolm überreichte Klimakleber-Opfern Frühstück

Rund 15 Klimaaktivisten der "Letzten Generation" haben sich am Montag in Wien auf die Straße geklebt. Die Aktion ereignete sich an der Ecke Naschmarkt/Getreidemarkt – aus Protest gegen mangelnden Klimaschutz.

Die Junge ÖVP (JVP) ging in die Gegenoffensive. Sie verteilte unter Autofahrern, die aufgrund der Proteste im Stau standen, ein "kleines Frühstück", heißt es in einer Aussendung. Allen voran: JVP-Bundesobfrau und Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm. "Geben statt kleben – wo andere blockieren, geben wir Nervennahrung", sagte Plakolm. "Die Klebe-Aktionen sind nicht nur respektlos, sondern auch fahrlässig."

Die Klimaschutzproteste wurden von den "Omas gegen Rechts" unterstützt, auch eine Gegendemonstration der Freiheitlichen Jugend fand sich bei der Secession ein.