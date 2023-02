Wohnhaus-Brand in Kärnten: Schaulustige behindern Löscharbeiten

Einen großen Feuerwehreinsatz, aber - abgesehen von einer Rauchgasvergiftung - keine Opfer hat es bei einem Wohnhausbrand in St. Veit an der Glan am Sonntag gegeben. Ausgebrochen war das Feuer in der Garage, vier Pkw brannten ab.

Bald schlugen die Flammen in die darüberliegende Wohnung und der Dachbereich. In der Garage gelagerte Gasflaschen explodierten, für die Einsatzkräfte bestand erhebliches Risiko. Zudem behinderten zahlreiche Schaulustige die Löscharbeiten.