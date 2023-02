Brand in Wiener Hotel: Feuerwehr brachte Dutzende Gäste ins Freie

Samstagabend kam es im Wellnessbereich eines Hotels im 3. Bezirk in Wien zu einem Brand. Die Feuerwehr wurde von der automatischen Brandmeldeanlage alarmiert: Aufgrund der Vielzahl an anwesenden Hotelgästen wurde Alarmstufe 2 ausgelöst, meldete die Berufsfeuerwehr der Stadt Wien am Sonntag.

Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute wurde eine starke Rauchentwicklung im Gang des betroffenen Stockwerkes festgestellt, gelöscht wurde unter Atemschutz eingeleitet. Weitere Feuerwehrtrupps kontrollierten die umliegenden Hotelzimmer. Insgesamt wurden 69 Personen durch die Feuerwehrleute aus dem Hotel gebracht und zur Betreuung an die Berufsrettung Wien übergeben. Verletzt wurde niemand.



Die Brandursache stand am Sonntag noch nicht fest, das Landeskriminalamt Wien ermittelt.