Großeinsatz in Wiener Innenstadt: Küchenbrand in Szenelokal

Ein Einsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei sorgte Samstagmittag in der Wiener Innenstadt für Aufregung. In einem Szenelokal in der Weihburggasse soll es nach ersten Informationen zu einem Brand in der Lokalküche gekommen sein. Das Restaurant wurde evakuiert.

Gegen 13.20 Uhr wurde die Wiener Berufsfeuerwehr dank des Brandmelders alarmiert, sechs Fahrzeuge und 27 Feuerwehrleute fuhren zum Einsatzort. Dort wurden alle Anwesenden aus dem Lokal gebracht. Sieben Personen wurden von der Wiener Berufsrettung, die mit der Sondereinsatzgruppe vor Ort war, betreut, jedoch in häusliche Pflege entlassen.

Aktuell überprüft die Feuerwehr noch die Lüftungsanlage.