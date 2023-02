Brand im Bezirk Baden: Feuerwehr musste zahlreiche Tiere retten

Es war vermutlich eine Kerze, die am Mittwoch einen Brand in einem Mehrparteienhaus in Trumau (Bezirk Baden) auslöste. Gegen 17 Uhr wurden die Feuerwehren Trumau und Oberwaltersdorf alarmiert. In einer Wohnung im 2. Stock des Mehrparteienhauses stand ein Vorhang in Brand.

WÀhrend sich zwei Kinder selbst aus der Wohnung retten konnten, versuchte die Mutter, das Feuer zu löschen.