Feuer am Ring, während in der Hofburg getanzt wurde

Während in der Wiener Hofburg Samstagabend Advokaten zum traditionellen Juristenball das Tanzbein schwangen, spielten sich davor am Maria-Theresien-Platz spektakuläre Szenen ab.

Kurz vor 21 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Wien zu einem Brand zwischen dem Kunst- und dem Naturhistorischem Museum alarmiert, bestätigt ein Sprecher auf Anfrage des KURIER.

Rasch unter Kontrolle

In einem Grünstreifen hatte eine Hecke mit Sträuchern lichterloh Feuer gefangen. Während im Inneren der nahen Hofburg Thomas Schäfer-Elmayer die Debütantinnen und Debütanten zur Balleröffnung in gewohnter Manier über das Tankparkett dirigierte, verrichteten draußen am Ring die Einsatzkräfte ihre Arbeit.

"Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Es war lediglich ein Heckenbrand", erklärt der Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien. Die Brandursache ist unklar und wird von der Polizei ermittelt.