Faschingsumzug: 15 Verletzte bei Unglück im Bezirk Baden

Wie Rot Kreuz-Sprecherin Sonja Kellner bestätigt, wurde wegen der unübersichtlichen Ausgangslage zunächst Großalarm für die Rettungskräfte gegeben. Es wurden zwei Hubschrauber sowie vier Notärzte in Alarmbereitschaft versetzt, weil ursprünglich von bis zu 30 verletzten Personen die Rede war.

Landung am Sportplatz

Die Verletztenzahl wurde später nach unten revidiert. „Eine schwer verletzte Person wurde mit dem ÖAMTC-Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Wien geflogen“, bestätigt ein Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der Helikopter konnte direkt auf dem angrenzenden Sportplatz in Reisenberg landen. „14 weitere, unterschiedlich Verletzte wurden vor Ort erstversorgt und dann in umliegende Krankenhäuser gebracht“, erklärt Kellner.

Die genaue Unfallursache wird nun von der Polizei ermittelt.