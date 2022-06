Millionen-Betrug: Wie alte Menschen abgezockt werden

Ermittler des Bundeskriminalamts haben einen Leitfaden für Geldinstitute erarbeitet. Dabei geht es darum, derartige Betrugsversuche möglichst frühzeitig am Kassenschalter zu erkennen und sofort Alarm zu schlagen.

Callcenter in der Türkei

Wie das Bundeskriminalamt mittlerweile weiß, agieren die kriminellen Banden von professionellen Callcentern in der Türkei und aus dem arabischen Raum aus. Die Geldabholer oder Chauffeure in Österreich sind Laufburschen, die für die Jobs rekrutiert werden. An die dicken Fische kommt die heimische Polizei nicht heran, weil die türkischen Behörden kein Interesse an der Strafverfolgung zeigen, heißt es dazu aus dem Innenministerium. Die Polizei insistiert eindringlich, verdächtige Anrufe zu melden.