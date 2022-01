Polizeitrick: 93-Jährige verlor 270.000 Euro an Vermögen

Die Hintermänner sitzen in professionellen Callcentern: eine Gruppierung etwa in der Türkei, die andere am Balkan. Von dort aus schaffen es Betrüger mit einer gewieften Vorgangsweise, am Telefon ihre meist betagten Opfer um ihr gesamtes Vermögen zu bringen. „In den vergangenen Tagen ist es in Niederösterreich zu einer massiven Häufung solcher Angriffe gekommen“, erklärt Polizeisprecher Heinz Holub. Fast so, als ob die Kriminellen aus den Weihnachtsferien zurückgekehrt wären.

Der Fall, bei dem besonders hoher Schaden entstand, ereignete sich in Gerasdorf im Bezirk Korneuburg: Ein Anrufer hat sich am 12. Jänner bei einer 93-Jährigen telefonisch gemeldet und vorgegeben, ein Polizist zu sein. „Die Masche mit dem Polizeitrick wird derzeit häufig angewendet“, warnen die Ermittler.

Geld für Neffen und Nichten

Der seriös klingende Anrufer täuschte vor, dass an einem Tatort ein Zettel mit Namen und Adresse der Seniorin gefunden worden sei und dass sie Opfer eines Einbruchs werden könnte. Die 93-Jährige wurde dazu gedrängt, ihr Vermögen einem vermeintlichen Beamten zur Verwahrung zu übergeben. Nichts ahnend legte die Frau 270.000 Euro in drei Tranchen in Sackerln in ihren Vorgarten. Das Geld, das eigentlich für die Neffen und Nichten bestimmt war, ist nun weg. Die 93-Jährige wurde drei Tage nach dem Coup stutzig und erstattete Anzeige.