Pensionistin um 200.000 Euro betrogen

Kontakt mit zwei der Profi-Betrüger hatte auch ein Ehepaar aus dem Mostviertel. Auf den Anruf und die Warnung der angeblichen Beamten des Bundeskriminalamts, ihre Wertsachen in Sicherheit zu bringen, stiegen Helga und Gerald Bottensteiner auch ein – aber nur zum Schein: Der pensionierte Polizeikommandant kannte die Masche der Gangster aus Medienberichten nur zu gut.

„Ich wusste sofort, was da los ist“, erzählt der 75-Jährige. Er versuchte die Betrüger in die Falle zu locken. Während er mit dem so fürsorglichen „falschen Krimineser“ am Festnetztelefon sprach, wies er heimlich seine Frau an, über Notruf 133 per Handy bei der echten Polizei Alarm zu schlagen. Gut zehn Minuten gab er dem Gesprächspartner mit norddeutschem Akzent erfundene Auskünfte.

„Eine uns bekannte Frau aus der Gemeinde sei beraubt worden. Bei den geschnappten Kriminellen soll ein Smartphone mit unserem Namen als nächste Opfer gefunden worden sein“, erinnert sich Bottensteiner an die Angaben des Anrufers. Der übergab dann an seinen „Vorgesetzten“, der den Pensionisten nach Wertsachen ausfragte. Goldene Philharmoniker-Münzen und beträchtliches Bargeld seien im Haus, flunkerte Bottensteiner. „Ich hab’s vielleicht übertrieben, plötzlich hat der Mann das Gespräch abgebrochen. Leider ist mit dem Beamten am Notruftelefon keine Fangschaltung zustande gekommen“, bedauert der mutige Senior. Er verständigte danach die örtliche Polizei. Bottensteiner entschlossen: „Hätten die einen Boten geschickt, um das Geld zu holen, wäre der nicht mehr weggekommen, bis die richtige Polizei da gewesen wäre. Ich habe einen Waffenpass und was dazu gehört.“

Hintermänner in der Türkei

Die Polizei erlebt eine massive Welle versuchter Telefonbetrügereien. Dabei wird immer häufiger der Polizeitrick angewendet. Der Modus Operandi ist laut Chefinspektor Alfred Kainz vom nö. Landeskriminalamt immer ähnlich. Aus dem Telefonbuch werden Personen mit Festnetz-Anschlüssen und älter klingenden Vornamen heraus gesucht und kontaktiert. Die Anrufer geben sich in akzentfreiem Deutsch meist sehr eloquent als Polizisten aus.