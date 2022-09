Mehrere Verletzte nach Schlägerei in Innsbrucker Bar

In einer Innsbrucker Bar sind in der Nacht auf Sonntag drei Gäste mit schweren Eisenstangen auf fünf Security-Mitarbeiter losgegangen. Bei der gewalttätigen Auseinandersetzung wurden alle acht Personen verletzt, eine davon schwer, informierte die Polizei. Sie wurden mit der Rettung in die Klinik eingeliefert. Über den Hintergrund der Schlägerei wurde vorerst nichts bekannt, weitere Erhebungen folgten, hieß es.

Der Raufhandel entfaltete sich gegen Mitternacht, der jüngste der acht Männer ist 17 Jahre alt, der älteste 49. Weil sich die Situation in der Bar als sehr unübersichtlich darstellte, standen mehrere Polizeistreifen aus Innsbruck im Einsatz.