Opfer nach Schlägerei in Lebensgefahr: Stadtpolizei Baden forschte Verdächtige aus

Ermittlungserfolg für die Stadtpolizei Baden im Fall einer schweren Körperverletzung vor dem bekannten Melkerkeller in Baden. Wie vom KURIER berichtet, waren am 25. Juni gegen 2.45 Uhr zwei Brüder (23 und 29 Jahre alt) von unbekannten Männern vor dem Nachtlokal in der Germergasse nach einem Streit tätlich angegriffen worden.