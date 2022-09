NÖ: Mann konnte nach Überfall auf Supermarkt festgenommen werden

Nach einem Überfall auf einen Supermarkt in Sommerein (Bezirk Bruck an der Leitha) am 20. Juni ist ein 29-Jähriger festgenommen worden. Der Einheimische zeigte sich bei der Einvernahme nach Polizeiangaben vom Montag umfassend geständig. Er hatte in dem Geschäft eine Angestellte mit einer täuschend echt aussehenden Pistole bedroht und war mit einem geringen Bargeldbetrag geflüchtet. Die Mitarbeiterin erlitt einen Schock.

Täterfahrzeug

Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich sowie der Polizeiinspektion Mannersdorf brachten einen Hinweis auf das Täterfahrzeug zutage. Im Rahmen der Überprüfung von mehr als 100 baugleichen Kfz stellte sich der Mann aus dem Bezirk Bruck a. d. Leitha als Verdächtiger heraus. Der 29-Jährige wurde vergangenen Donnerstag in Neufeld an der Leitha im burgenländischen Bezirk Eisenstadt-Umgebung festgenommen.

Bei einer Hausdurchsuchung wurde der bei dem Überfall verwendete Rucksack sichergestellt. Tatkleidung sowie die Pistole will der Beschuldigte vernichtet haben. Der 29-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.