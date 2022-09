Gymnasium in NÖ zieht für zwei Schuljahre in 274 Container

Labore, experimentelle Lehrformen und der naturwissenschaftlich-ökologische Schwerpunkt: all das sind Gründe, warum Eltern in den vergangenen Jahren ihre Kinder in das Bundesrealgymnasium Gröhrmühlgasse in Wiener Neustadt geschickt haben.

Was den Anreiz für die Schulwahl anbelangt, gibt es die nächsten zwei Jahre geänderte Rahmenbedingungen. Denn die 860 Schüler und 80 Lehrer mussten in ein Containerdorf auf dem alten Stadionareal bei der Merkur City übersiedeln.

Schotterwüste

Das deutlich in die Jahre gekommene Gymnasium in der Gröhrmühlgasse muss dringend saniert werden. Für 30 Millionen Euro hat die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) einen Um- und 5.500 m2 großen Neubau in Auftrag gegeben. „Da das Gelände aber zu klein ist, um während des Umbaus die Sicherheit der Schüler zu gewährleisten, war eine Übersiedlung nötig“, erklärt Direktor Gerald Stachl. Die Suche nach einem adäquaten Ersatzquartier für 860 Schüler war ein Spießrutenlauf und endete schließlich auf der Schotterwüste des abgerissenen Stadions.