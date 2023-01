Mehr Zivildiener: Zahlen sind im Vorjahr leicht gestiegen

Die Zahl der Zivildiener ist im Vorjahr leicht gestiegen. 14.370 Zuweisungen wurden registriert, das ist ein Plus von 1,5 Prozent im Vergleich zu 2021. Auch der Bedarf an Zivildienern konnte in einem höheren Ausmaß abgedeckt werden, wie die zuständige Staatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) der APA mitteilte. Im Einsatz sind die jungen Männer vor allem im Rettungswesen und in der Sozial- und Behindertenhilfe. Ab heuer erhalten sie auch mehr Geld.

Mit 3.283 Personen lag Wien wieder an der Spitze der Zuweisungsstatistik, gefolgt von Oberösterreich mit 2.815, Niederösterreich mit 2.302 und der Steiermark mit 1.830 Zivildienern. Das größte und beliebteste Einsatzgebiet ist das Rettungswesen. Knapp 40 Prozent aller Zivildiener waren dort eingesetzt. Rund 27 Prozent sind in der Sozial- und Behindertenhilfe tätig, rund 11 Prozent in der Altenbetreuung und etwa 8 Prozent in Krankenanstalten. Auch in der Katastrophenhilfe, der Kinder- sowie der Flüchtlingsbetreuung oder in landwirtschaftlichen Betrieben wurde Unterstützung geleistet.