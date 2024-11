Mehr Förderung für Wiener FHs: Budget wird auf 30 Millionen aufgestockt

In Wien gibt es 17.558 ordentliche FH-Studierende, im Bund sind es insgesamt 59.136 ordentliche FH-Studierende. Damit liegt der Anteil von Wien fast bei 30 Prozent. Fast die Hälfte der FH-Studierenden in Wien studiert berufsbegleitend, nämlich 47,4 Prozent

Noch wird er ferngesteuert, er soll aber in Zukunft auch vollkommen eigenständig herumfahren können. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) wagte sich beim Lokalaugenschein in den Werkstätten ohnehin nicht an die Fernsteuerung heran: „Ich will ja nichts kaputtmachen.“ Eine unbegründete Angst, wenn man den Studierenden glaubt: „Der hält schon einiges aus.“

Investition

Damit Innovationen wie diese auch weiterhin– und mehr – in Wien entwickelt werden können, stockt die Stadt Wien nun das Förderbudget auf. Nämlich um ein Drittel von 22 Millionen Euro auf 30 Millionen für die nächste Förderperiode, die von 2025 bis 2029 läuft. Damit liegt die Erhöhung 8 Prozent über der Inflation.