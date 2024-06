Hunderte irrtümliche Zusagen: Technische Panne sorgt für FH-Chaos

Die FH bedauert

Nach sechs Monaten Vorbereitung und Aufregung stehen die Studierenden nun mit leeren Händen da. Das Sahnehäubchen auf dem Aufnahme-Chaos: es ist nicht das erste Mal, dass an der FHWien WKW so etwas passiert. 2014 berichtete der KURIER von ähnlichen Geschehnissen. Beate Huber, Akademische Leiterin der FHWien der WKW, bedauert die Vorfälle auf KURIER-Anfrage. Sie bestätigt, dass die Zusagen in den E-Mails falsch waren. „Das haben wir den 480 Betroffenen am nächsten Vormittag per E-Mail mitgeteilt und uns bei ihnen entschuldigt. In Wirklichkeit befinden sich die Betroffenen unverändert auf der Warteliste und haben damit weiterhin die Chance auf einen Studienplatz.“ Mit dem Fall von 2014 soll die aktuelle Situation ursächlich nicht zusammenhängen, da sie „durch ein anderes technisches System ausgelöst wurde“. Die FHWien der WKW stehe aktuell mit den betroffenen Bewerberinnen und Bewerbern im Kontakt.

Es sollen sich Personen gemeldet haben, die einen Studienplatz an anderen Fachhochschulen abgelehnt haben, erklärt die FH. „Diesen Personen haben wir empfohlen, sich mit der Information, dass das Studienplatzangebot unserer FH versehentlich verschickt wurde, an jene FH zu wenden, deren Studienplatzangebot sie abgelehnt haben“, ist Beate Hubers Lösung. Einen Studienplatz könne die FH jedenfalls nicht zusichern: „Das ist leider nicht möglich, da wir für jeden Bachelor- und Master-Studiengang nur eine bestimmte Anzahl an staatlich finanzierten Studienplätzen vergeben können.“

Die Österreichische Hochschülerschaft (ÖH) hat noch keine Beschwerden zum aktuellen Fall registriert, sagt Simon Neuhold aus dem ÖH-Vorsitz. Er rät Betroffenen, sich bei den ÖHs zu melden: „Wir haben Juristen im Haus, die sich die Einzelfälle ansehen. Auch wenn wir nicht versprechen können, dass man schlussendlich den Studienplatz bekommt.“ Er appelliert an alle FHs und deren Studierendenvertretungen, die Bewerber mit langen Wartezeiten und unzähligen Fristen nicht in der Luft hängen zu lassen. „Die aktuelle Situation verlangt von angehenden Studierenden, sich bei so vielen FHs wie möglich zu bewerben und mehrere Aufnahmeprozesse zu durchlaufen, um einen Platz zu bekommen.“ Umso ärgerlicher wären chaotische Vorfälle wie diese.