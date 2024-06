Nach Zusagen-Panne der FH: Wie sie den Betroffenen helfen wollen

© Getty Images/skynesher/IStockphoto.com Symbolbild: Studierende in einem Hörsaal.

Der FHWien der WKW liegen zur E-Mail-Panne nun weitere Informationen vor: So viele Bewerber sind tatsächlich betroffen und so will man ihnen helfen.