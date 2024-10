Pflegeberufe: Viele Bachelors in Favoriten

Mit sichtlicher Freude führt Bettina Madleitner Medienvertreter durch das neue, soeben erst bezogene Gebäude der Fachhochschule Campus Wien an der Favoritenstraße, wenige Schritte von der U-Bahn-Station Altes Landgut entfernt. Madlener ist die Leiterin jener Studiengänge, in denen künftige Bachelor und Master für die Gesundheits- und Krankenpflege ausgebildet werden.

Die hier Studierenden sind mit Beginn des Herbstsemesters in einen topmodernen Campus eingezogen. Die Gänge, die Seminarräume und die Räume für praktische Übungen erinnern mehr an eine Eliteuni denn an einen Ausbildungsort, der von der öffentlichen Hand finanziert wird.