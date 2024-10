Fridolina: Wo ein Lächeln das Leben von Kindern verlängern kann

Wenn die schwerkranken Kids nicht in den Herbst raus können, dann bringt Pädagogin Imgrund den Herbst zu den Kindern, lässt sie mitgebrachte Kastanien angreifen und an Blättern schnuppern. Lächelnd erläutert sie: „Es ist schön, wenn ich sehe, dass bei ihnen was ankommt.“

Am Ende eines jungen Lebens geht es indes darum, „möglichst viele Spuren für die Angehörigen zu hinterlassen“. Fotos, Abdrücke von Händen und Füßen, ein gemeinsamer Nachmittag auf der Terrasse: „Es gibt so viel, an das sich die Menschen gerne erinnern.“