Jahreshöchstwert: Mehr als 4.200 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Nachdem sich die Lage die vergangenen Tage etwas entspannt hatte, wurden von Dienstag auf Mittwoch nun 4.261 Corona-Neuinfektionen in Österreich registriert. Das liegt deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit täglich 3.584 neuen Fällen. Über 4.000 Fälle hat es zuletzt vor rund elf Monaten - am 29. November vergangenen Jahres - gegeben.

Insgesamt 1.257 Infizierte müssen in Spitälern behandelt werden, um 89 mehr als am Dienstag. Innerhalb einer Woche gab es ein Plus von mehr als 30 Prozent. 250 Schwerkranke werden auf Intensivstationen betreut - das sind um 32 Patienten mehr als vor einer Woche. Das bedeutet eine Steigerung von knapp 15 Prozent. Vor genau einem Jahr, am 27. Oktober 2020, lagen mehr Infizierte in Spitälern, aber weniger auf Intensivstationen.

Zudem gab es zehn neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion, damit hat die Pandemie bisher 11.289 Todesopfer in Österreich gefordert. Die Zahl der aktiven Fälle steigt auf 35.070. Pro 100.000 Einwohner sind bereits 126,4 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Mittwoch auf 280,9 Fälle pro 100.000 Einwohner, 247,9 waren es am 26. Oktober gewesen. Die meisten Neuinfektionen verzeichnete erneut das Bundesland mit der geringsten Impfquote - Oberösterreich. Mehr als 1.000 neue Fälle kamen hier seit Dienstag dazu.