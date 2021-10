Bergthaler: Impfung wirkt nach wie vor zu 90 Prozent vor Hospitalisierung

Steigende Zahlen trotz Impfung – wie kann das sein? Ist das gar ein Indiz dafür, dass die Impfung doch nicht so wirkt wie gepriesen, wie das am Montag etwa auch FPÖ-Chef Herbert Kickl in den Raum stellte?

(Der FPÖ-Chef will deswegen jetzt lieber auf Medikamente wie Ivermectin setzen. Weshalb das keine so gute Idee ist, lesen Sie in unserem Faktencheck)

„Die Zahlen wirken auf den ersten Blick tatsächlich erschreckend“, sagte Virologe Andreas Bergthaler von der Akademie der Wissenschaften am Mittwoch im Ö1 Journal um acht. Gerade die Altersgruppe der über 60-Jährigen sei von Impfdurchbrüchen betroffen.

Die Erklärung dafür ist aber denkbar einfach und mag zunächst paradox klingen. „Diese Altersgruppe ist sehr gut durchgeimpft – wir sprechen von 84 bis 89 Prozent der Über-60-Jährigen“, sagte Bergthaler. „Dadurch gibt es auch automatisch mehr Fälle, die man als Impfdurchbruch klassifiziert.“