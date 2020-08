Mega-Stau an der Grenze: Formulare landen im Reißwolf

In der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz in der Steiermark stapeln sich ebenfalls die Formulare. Allerdings weniger jene vom Wochenende, weil Behördenleiter Manfred Walch die jüngste Verordnung bezüglich der Einreisebestimmungen anders auslegte als sein Kärntner Kollege. Er setzte am Grenzübergang Spielfeld weiterhin auf Stichproben. Doch er habe "noch Tausende Zettel vom Anfang der Kontrollen im Keller. Da fragt keiner danach".

Starkes Reisewochenende steht bevor

Für das kommende Wochenende kündigt Bezirkshauptmann Riepan "stichprobenartige Kontrollen" an - "wie vom Ministerium angeordnet". Dennoch werden Karawankentunnel und Loiblpass Engstellen im Urlauberrückreiseverkehr: "Wir haben uns auf ein starkes Wochenende eingestellt."