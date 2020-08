Corona-Kontrollen in Kärnten: Wer war schuld am Stau-Chaos?

"Personen, die aus einem Land kommen, in denen keine stabile Corona-Situation herrscht, müssen verpflichtend ein Formular ausfüllen, wenn sie ein- oder durchreisen."

Hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober zu Ende gedacht, was das bedeutet? Vielen Urlaubern, die am Freitag am Strand lagen, dürfte entgangen sein, was schon tags darauf geltendes Recht war.

Die Verordnung kam am Freitag in der Nacht. Und die Behörde im Kärntner Bezirk Villach-Land, zuständig für den Grenzübergang zu Slowenien, hat sie am Samstag wörtlich ausgelegt – und die Formulare in jedem Auto kontrolliert. Es folgte ein Chaos: Urlauber standen am Karawankentunnel bis zu 15 Stunden im Stau, die Kolonne zog sich teilweise über 20 Kilometer. Kinder, Ältere, Schwangere – für manche wurde das Ausharren bei brütender Hitze lebensbedrohlich.

Was ist da schiefgegangen – wer war schuld? Der KURIER begab sich auf Spurensuche.