Mediale Fehltritte: Internet-Benimmkurs für Feuerwehrleute

Dienstliche Konsequenzen

„Im dienstlichen Rahmen dürfen solche Weitergaben und Veröffentlichungen nur nach Freigabe des Kommandos passieren. Dafür haben wir auch eine Dienstaufsicht, die in solchen Fällen reagiert“, erklärt Voglhuber.

Um die Aktiven darauf zu sensibilisieren, haben der Bundesfeuerwehrverband und Saferinternet.at Workshops speziell für Feuerwehren ausgearbeitet. Ein Themenschwerpunkt richtet sich an Mitglieder der Feuerwehrjugend bis 16 Jahre, der andere an Aktive ab 16. Die Feuerwehr Baden-Stadt in NÖ war die erste überhaupt, die das Schulungsprogramm in Anspruch genommen hat. Laut Kommandant Gerald Peter haben knapp 30 seiner Mitglieder freiwillig teilgenommen. Das Echo sei großteils positiv, wenngleich noch mehr feuerwehrspezifische Inhalte aufgenommen werden könnten, so Peter.