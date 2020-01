Hasspostings: "Es gibt Gruppen, die planen das"

Gemeldet wurden die Postings über "BanHate", eine App, die Grabovac' Team entwickelte und 2017 freischaltete. Damit können diskriminierende oder verletzende Kommentare in sozialen Medien und Online-Foren mit einem Klick weitergeleitet werden. Die Antidiskriminierungsstelle prüft und schaltet die Staatsanwaltschaft ein, wenn sie möglicherweise strafrechtlich relevante Inhalte entdeckt. 2019 war das in 43 Prozent oder 790 der 1.822 Postings der Fall.

Wie hoch die Dunkelziffer an Hasspostings sein könnte, wagt Grabovac nicht zu schätzen. "Wir nehmen natürlich an, dass viel mehr passiert, als bei uns gemeldet wird. Vor allem bei Politikern gibt es bestimmt mehr Vorfälle. Aber die sagen sich oft, ich stehe in der Öffentlichkeit, ich muss das aushalten." Ein Zugang, den die Expertin zurecht rücken möchte. "So etwas macht menschlich auch etwas mit Politikern. Vielleicht sagen sie dann etwas nicht mehr, was sie eigentlich wollen, um genau so etwas zu verhindern."