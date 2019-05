Der Hass im Netz wuchs: „Das ist sehr bedrohlich“

Thomas Mühlbacher, Leiter der Staatsanwaltschaft Graz, schildert aus seiner langjährigen Praxis ebenfalls, dass „die Anzahl dieser Delikte explodiert ist“. Waren es jedoch bis in die 2000er-Jahre hinein eher Jugendliche, die betrunken Hakenkreuze an Wände schmierten, seien die Täter nun Erwachsene aus gesättigten Milieus, wie es Mühlbacher formuliert. „Sie verwenden subtile Begriffe, Codes, sind juristisch schwerer fassbar. Das Problem bewegt sich in die Mitte der Gesellschaft und ist für mich sehr bedrohlich.“

Die Meldungen über Hasspostings kamen hauptsächlich aus Österreich und wurden auf Facebook verbreitet (87,8 Prozent). An zweiter Stelle lagen mit 5,8 Prozent die Foren von Online-Medien. Eine Erklärung für den deutlichen Überhang Facebooks hat Daniela Grabovac nicht. „Das kann zweierlei heißen: Unsere Melder sind vor allem auf Facebook aktiv oder Facebook hat da wirklich ein Problem.“