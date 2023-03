MCI-Neubau: "Projekt ist so nicht entscheidungsreif"

Ohne Entscheidung ist am Dienstagabend eine Jurysitzung im Landhaus zu Ende gegangen, bei der erstmals alle Projektpartner den überarbeiteten Entwurf für den Neubau des Management Center Innsbruck (MCI) diskutierten. Das Land als Geldgeber will den ursprünglichen Siegerentwurf um ein ganzes Stockwerk kürzen, um Kosten zu sparen.

Der Entscheid der Jury hat zwar keine bindende Wirkung in dem sogenannten Dialogverfahren, welches das Land für das Vorhaben gewählt hat. Aber von Seiten der Stadt Innsbruck, ohne deren Zutun der Neubau nicht umgesetzt werden kann, sitzen Vertreter von Politik, Stadtplanung und Gestaltungsbeirat in diesem Gremium. Und nicht zuletzt von dieser Seite kam Ablehnung.

"Es gab eine klare Position der Jury, dass sie diesem Projekt, so wie es vorliegt, nicht zustimmt", lautete am Mittwoch das Fazit von Bürgermeister Georg Willi (Grüne), der ebenfalls an der Sitzung teilgenommen hat. Und er hielt fest: "Da sind wir uns mit der Jury einig."

Entscheidung vertagt