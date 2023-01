Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) kam bei dem Pressegespräch regelrecht ins Schwärmen über die Bedeutung des Wissenschaftsstandorts Tirol. 40.000 Studenten an Universitäten und Fachhochschulen – 30.000 davon in Innsbruck – sei „durchaus eine beeindruckende Zahl“.

Riesige Wertschöpfung

Für das Bundesland bringe die Wissenschaft jährlich eine Wertschöpfung in Höhe von 710 Millionen Euro. „Die Studenten sind ebenfalls ein Wirtschaftsfaktor“, so Mattle. Sie lösten 370 Millionen Euro an Wertschöpfung aus.

Auf einen der Leuchttürme der Tiroler Bildungslandschaft – die private Hochschule Management Center Innsbruck – fallen seit geraumer Zeit jedoch dunkle Schatten. Der Neubau der Universität in Innsbruck hat sich, wie mehrfach berichtet, in den vergangenen Jahren immer wieder verzögert.