Mattle sieht nach Sturmschäden Schutz vor Lawinen gefährdet

ÖVP-Landwirtschaftminister Norbert Totschnig, der ebenfalls an dem Gipfel teilgenommen hat, stellte abseits der Refundierung weitere Mittel in Aussicht. Insgesamt werden damit bis zu 25 Millionen Euro an Finanzmittel für die notwendigen Maßnahmen und den Waldschutz zur Verfügung stehen, so Mattle.

Folgeschäden vermeiden

„Der Fokus liegt jetzt darauf, rasch zu helfen und vor allem Folgeschäden zu vermeiden", so Totschnig. Für Forstreferent Josef Geisler (ÖVP) tut schnelles Handeln auch im Hinblick auf die Borkenkäfer-Bekämpfung Not. „In Osttirol sehen wir, was der Borkenkäfer anrichten kann. Dort ist die Schutzfunktion des Waldes nach mehreren Naturereignissen und trotz enormer Anstrengungen gebietsweise stark in Mitleidenschaft gezogen."

„Wir werden alle Kräfte mobilisieren, um das Schadholz rasch aus dem Wald zu bringen und damit eine Massenvermehrung des Borkenkäfers im nächsten Frühjahr zu verhindern. Die nächsten vier Monate sind entscheidend für die Zukunft des Waldes in Nordtirol“, so Geisler.