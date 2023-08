Nach dem Sturm geht im Tiroler Wald ein Schreckgespenst um

Bäume, 100 und mehr Jahre alt, liegen geknickt wie Streichhölzer oder gleich mit den Wurzeln ausgerissen ober- und unterhalb von einem Forstweg in Navis. Allein in diesem Seitental des Wipptals, wo es ebenfalls massive Zerstörungen gibt, liegen in den steilen Hängen 5.500 Festmeter Wald flach.

ÖVP-Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig bekommt hier mit einer Riege von Tiroler ÖVP-Politikern einen Ausschnitt von dem Schadensbild zu sehen, das eine Sturmfront vor zwei Wochen in mehreren Bezirken hinterlassen hat, nachdem sie mit Orkanstärken durchgezogen war.

Nur noch Brennholz

„Das Ausmaß ist riesig. 600.000 Festmeter sind am Boden“, sagt Totschnig. Das entspricht der Menge an Holz, die normalerweise in einem ganzen Jahr in Tirol geschlägert wird. „Das ist jetzt maximal noch Brennholz“, sagt Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Hechenberger. Er zeigt sich betroffen, „was da an Wertschöpfung innerhalb von Minuten vernichtet worden ist.“