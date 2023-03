Fastfood-Lokal mit Spielzeugpistole überfallen: Grazer festgenommen

Ein 34 Jahre alter Mann, der im Jänner ein Fastfood-Lokal in Graz überfallen hatte, ist in der Nacht auf Freitag von der Polizei in seiner Wohnung festgenommen worden. Der gebürtige Bosnier hatte in der Nacht auf den 26. Jänner zwei Reinigungskräfte des Lokals mit einer Pistole bedroht, aber nichts erbeutet. Die Ermittlungen führten zu dem in Graz wohnhaften Bosnier. In seiner Wohnung fanden die Beamten unter anderem die beim Überfall getragene Kleidung.