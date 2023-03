Technische Störung bei ÖBB: Ausfälle und Verspätungen in ganz Österreich

"Derzeit kann es in ganz Österreich zu Verspätungen und Zugausfällen kommen. Grund dafür ist eine technische Störung. Updates folgen hier!", haben die ÖBB in den frühen Morgenstunden via Twitter informiert. Doch seitdem blieb das versprochene Update aus.

Fahrgäste klagen im Internet, dass ihnen Reservierungen einfach entfernt wurden. Auch Probleme mit der App soll es geben. Erste Züge fielen offenbar schon um 5.45 Uhr in der Früh aus. Das Problem dürfte aber noch nicht behoben worden sein. Einige Öffi-Nutzer warten seit drei Stunden auf Züge. Besonders am Grazer und Linzer Hauptbahnhof geht es chaotisch zu.

Ein ÖBB-Sprecher bestätigte die Ausfälle, von einem Chaos könne aber keine Rede sein. Wann wieder Normalität auf Österreichs Bahnhöfen einkehrt und um welche Art von technischer Störung es sich handelt, war vorerst nicht bekannt.