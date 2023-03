Zu einem Tasereinsatz (Elektroschocker) der Polizei ist es Donnerstagabend nach einem brutalen Raubüberfall in Wiener Neustadt gekommen. Wie vom KURIER berichtet, soll es gegen 17 Uhr in der Mießlgasse in der Josefstadt zu einem mysteriösen Überfall gekommen sein, dessen Hintergründe noch nicht geklärt sind. Zunächst war die Polizei von einer Home Invasion ausgegangen.