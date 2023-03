200.000 Euro Schaden in NÖ und Wien: Einbrecher festgenommen

Nach drei Einbruchsdiebstählen mit einem Gesamtschaden von rund 200.000 Euro in Niederösterreich und Wien ist ein 22-Jähriger als Verdächtiger ausgeforscht worden. Der Rumäne wurde am Dienstag in Favoriten festgenommen und in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert. Er war nicht geständig, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag in einer Aussendung mit.