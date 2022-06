Mann im Salzburger Lungau von seinem wegrollenden Auto mitgerissen

Bei einem kuriosen und folgenschweren Unfall ist am Mittwoch kurz nach Mitternacht in Mauterndorf (Lungau) ein 30-jähriger Holländer vermutlich schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, hatte der Urlauber die Nacht in einem Zelt auf einem Parkplatz verbracht. Weil ihm kalt wurde, wollte er sein Auto starten und sich darin aufwärmen. Dazu beugte sich der Mann von außen mit dem Oberkörper ins Fahrzeug.

Böschung hinuntergerollt

Das Auto geriet allerdings plötzlich ins Rollen und stürzte rückwärts über eine Böschung. Der 30-Jährige konnte sich nicht mehr rechtzeitig befreien und wurde halb im Wagen befindlich mitgerissen. Er wurde ins Krankenhaus Tamsweg gebracht, der Pkw von der Feuerwehr geborgen.