Linzerin Christa P. in Feld verscharrt: Mann muss vor Gericht

Am 14. Oktober 2023 verschwand die Linzerin Christa P. spurlos .

Erst acht Monate später wurde klar, was mit der Frau passiert war: Sie hatte einen Atemstillstand nach einer Morphin-Überdosis erlitten. Ihr Bekannter, bei dem sie sich zu dem Zeitpunkt aufhielt, brachte sie laut eigenen Angaben daraufhin aus seiner Wohnung zu einem nahegelegenen Feld und vergrub die Frau.

Jetzt steht fest: Der 44-Jährige muss sich vor Gericht verantworten. Ihm wird Imstichlassen einer Verletzten mit Todesfolge und Störung der Totenruhe vorgeworfen . Strafrahmen: 3 Jahre Haft. Die Staatsanwaltschaft Linz hat die Ermittlungen in der Sache abgeschlossen. "Er hätte die Rettung rufen können, er hätte jemand anderen zu Hilfe verständigen können. Das wird ihm zum Vorwurf gemacht", konkretisiert Ulrike Breiteneder, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz.

Vor ihrem Verschwinden hatte Christa P. ausgiebig in Linzer Lokalen gefeiert. Sie sei gut gelaunt und aufgekratzt gewesen, schilderten Augenzeugen später. Am nächsten Tag hätte die Köchin ihre neue Wohnung beziehen sollen, auf die sie sich schon gefreut hatte.

Was geschah in den letzten Stunden?

Zuletzt traf sie auf ihren 44-jährigen Bekannten. Nachdem das Lokal Sperrstunde machte, zogen die beiden weiter in die Wohnung des Mannes in Linz-Ebelsberg. Es gibt unterschiedliche Aussagen, was dann geschehen war.

In der ersten Befragung hatte der Mann angegeben, dass man gemeinsam noch Bier getrunken habe, dann seien beide schlafen gegangen. Am Morgen danach habe sich Christa P. verabschiedet und sei gegangen.