Petra, die Schwester der Verstorbenen, hat monatelang mit einer Wienerin, die auf die Suche nach verschwundenen Tieren spezialisiert ist, nach Christa gesucht. Und daran geglaubt und bis zuletzt gehofft, dass die Schwester noch lebt. "Ich habe zwei Tage nur gesoffen", sagt sie nüchtern am Tag nach dem Auffinden ihrer Schwester ins Telefon.

Viele Fragen offen

Für sie sind viele Fragen offen. Zu viele. Etwa, dass die Ermittler lange in Betracht gezogen hätten, dass die 54-jährige Mutter zweier Kinder "und begeisterte Oma, die immer trocken war, wenn sie auf ihre Enkerl geschaut hat", wie Petra versichert, einfach so verschwunden sein könnte.

Wie das bei Personen im Drogen- und Alkoholikermilieu gerne angenommen werde, ist Petra heute noch verzweifelt. Denn ihre Schwester hätte just für den Tag ihres Verschwindens die Übersiedelung in eine neue Wohnung geplant.

"So jemand verschwindet doch nicht einfach so genau an dem Tag", ist sie sicher, "bei einem Bankdirektor hätte die Polizeiarbeit ganz anders ausgesehen. Wir sind nicht ernst genommen worden."

Die Polizei hätte viel nachdrücklicher in Betracht ziehen müssen, dass ihre Schwester nicht einfach so verschwunden ist. Und auch jetzt könne sie nicht nachvollziehen, dass nicht in Betracht gezogen werde, dass Christa vielleicht nicht doch eines natürlichen Todes gestorben sei.

Fake-Profile aufgetaucht

Etwa deshalb, weil Monate nach ihrem Verschwinden plötzlich Fake-Profile unter ihrem Namen auf Facebook aufgetaucht sind, von denen auch Nachrichten geschickt wurden. Etwa auf der Seite ihres bereits verstorbenen früheren Partners, wo ein "Hilferuf" abgesetzt wurde.