Liebe am Arbeitsplatz: Ein Bussi ist erlaubt, Sex nicht

Während in den USA Verhältnisse zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern von der Firmenleitung oft strikt untersagt werden – das kostete unter anderem auch den McDonald’s-Chef Steve Easterbrook den Job –, ist das in Österreich grundsätzlich kein Problem. „Ein derartiges Verhältnis ist so lange kein Kündigungsgrund, so lange es nicht die betrieblichen Abläufe stört“, sagt Gerlach.

Bedeutet: Problematisch wird es erst, wenn etwa Informationen aus der Chefetage bei Untergebenen landen – und diese Informationen dort nichts verloren haben. „Oder wenn der Partner oder die Partnerin öfter auf Dienstreisen mitgenommen wird – und dadurch bevorzugt wird“, sagt Gerlach.