Leiche eines 54-Jährigen wurde in Tirol neben Bach gefunden

Um kurz vor 11 Uhr ging bei der örtlichen Polizei in Kitzbühel ein Notruf ein: Ein Passant hatte einen leblosen Mann auf der B161 gegenüber der Musikschule am Rande des Bachbettes gefunden. Die eingetroffenen Polizisten fingen sofort mit der Reanimation an, die vom Notarzt fortgesetzt wurde.

Sturz über Mauer

Ohne Erfolg. Der Mann verstarb noch an Ort und Stelle. Der Mann, ein 54-jähriger Kroate, war vermutlich zu Fuß entlang der B161 unterwegs und fiel über die dort befindliche Mauer, wobei er in der Böschung liegen blieb, berichtet die Polizei am Mittwoch.

Wie es zum Sturz kam ist derzeit noch nicht bekannt. Eine Obduktion wurde angeordnet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kitzbühel unter Tel: 059133 7200 zu melden.