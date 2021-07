Anders als bei jenen, die in der jüngeren Vergangenheit auf legalem oder illegalem Weg um horrende Summen ein Domizil in Lech erwarben und die hier einfach ihren Urlaub verbringen wollten, mutet die jüngste Entwicklung absurd an: „Die oberste Prämisse von diesen Investoren ist, Grund und Boden in Österreich zu haben. Die wollen ihr Geld an einem sicheren Ort anlegen. Der ist gar nicht interessiert daran, dass Umsatz generiert wird“, sagt Jochum. Manche dieser Spekulanten wüssten vermutlich gar nicht, wo ihre Immobilie steht, und würden sie nicht einmal selbst nutzen.

Wie zum Hohn hängt im Ort an einer Seilbahnstation das Schild eines Maklerbüros: „Lech: Zu kaufen gesucht! Hotel, Pension Ferienhaus“.