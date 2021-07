Chalet-Wildwuchs: Bausperre soll Ausverkauf von Lech verhindern

Das Phänomen ist kein Lecher Spezifikum. Alpine Tourismusorte in ganz Österreich – Kitzbühel im benachbarten Tirol gilt als eines der Paradebeispiele – kämpfen damit. Die betroffenen Gemeinden diskutieren seit Jahrzehnten über das Problem der „kalten Betten“:

Die Gemeinden tragen die Kosten für die Infrastruktur im Ort, die auch die Freizeitwohnsitzler nutzen. Umgekehrt spült der exklusive Gelgenheitsgast kaum etwas in die Kassen – auch nicht in jene der ortsansässigen Betriebe. Dort wo, wie etwa auch in Lech, die Widmung von Freizeitwohnsitzen reglementiert wurde, feiern Investorenmodelle fröhliche Urständ. Den Missbrauch aufzudecken, ist meist aufwendig.

Millionensummen

Das Chalet ist hier nur Symbol der Entwicklung. Die lässt sich auch in Form von Apartmentanlagen erkennen, in denen Wohnungen um Millionenbeträge an die Interessenten gehen.

Die immer irrwitziger werdenden Kaufsummen machen Gründe und Immobilien für Einheimische zunehmend unleistbar. Gleichzeitig lockt das schnelle und große Geld. Der Preis für den Verkauf ist das Verlassen der Heimat.

Drei Kriterien

„Wir sehen, wie Investorenmodelle zunehmend unsere Existenzgrundlagen zerstören – beim Wohnen, beim Wirtschaften und beim Arbeiten“, sagt der im Herbst 2020 zum neuen Bürgermeister von Lech gewählte Jochum.