Chaletdorf eröffnet: Leo Hillinger schwärmt fürs Südburgenland

Auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil konnte sich einen Seitenhieb auf die Südburgenlandsager des Winzers nicht verkneifen. "In Jois wollte Herr Hillinger erweitern und jetzt ist das Projekt im Süden umgesetzt, das ist der Unterschied zwischen Nord und Süd", sagte der Landeschef bei der Eröffnung des Chaletdorf am Freitag.

Aufbruchsstimmung im Süden

Er sieht das ganze Südburgenland in Aufbruchsstimmung. "Seitens des Landes setzen wir starke Impulse und schaffen begleitende Infrastruktur wie die Aktivierung der Ausgrabungsstätten Burg und Schandorf, den Bahntrassenradweg oder auch den Mountainbike-Trail in Rechnitz", erklärte der Landeshauptmann. Burgenlands Tourismuschef Chef Didi Tunkel ist froh über das zusätzliche Bettenangebot in der Region.

Schon in den vergangenen Jahren sorgte der Hochzeitsberg für rund 5.000 Nächtigungen in der Region, die sollen jetzt direkt in den Chalets rund um die Hochzeitslocation bleiben. „Die Vision einer Nächtigungsmöglichkeit hatten wir schon lange, auch weil wir wussten, dass langfristig nur ein Ganzjahresbetrieb denkbar ist, wenn es gelingt, in der Zeit außerhalb der Hochzeits-Saison weitere Angebote zu etablieren“, begründet Inhaber Ronni Gollatz die Entscheidung zum Bau der Chalets. „Mit dem Chaletdorf komplettieren wir unser Angebot und können unser Unternehmen und damit die Arbeitsplätze absichern.“