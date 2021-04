Umstrittenes Gemeindezentrum in Lech wird minimal verkleinert

Zwei Gebäudekomplexe, in denen unter anderem die Verwaltung und ein Veranstaltungssaal untergebracht werden sollen, haben in den vergangenen Monate die Gemeinde Lech am Arlberg gespalten. Bei den Gemeindewahlen im vergangenen Herbst waren drei Listen angetreten, um das Projekt zu verkleinern oder neu zu denken.

Montagnacht haben die Gemeindevertreter über zwei Varianten zur Redimensionierung des Gemeindezentrums debattiert. Beschlossen wurde letztlich jene Variante, die nur minimale Eingriffe in das Projekt vorsieht. Die Gebäudehöhen sollen verringert, die geplante Dachlandschaft neu strukturiert werden.

„Es war keine leichte Entscheidung - vor allem auch deshalb, weil es aufgrund des Baufortschritts und der vergebenen Gewerke keine Option mehr für eine Kostenreduktion beim Projekt gab“, erklärte Bürgermeister Stefan Jochum am Dienstag in einer Aussendung.

190.000 Euro Mehrkosten

Trotz der Redimensionierung sollen die Änderungen Mehrkosten von bis zu 190.000 Euro verursachen. Die zweite Variante, mit deutlicher Reduktion der Gebäudehöhen, hätte laut Berechnungen sogar bis zu vier Millionen Euro kosten können, hieß es. "Aus meiner Sicht wäre die größere Reduktion um ein gesamtes Stockwerk - trotz der erheblichen Mehrkosten - langfristig und ortsgestalterisch die bessere Lösung für unser Dorf gewesen", erklärte Jochum.