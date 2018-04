Lebensmittelhandel: Greißler gegen die Großen

Um sich diese zu ersparen, legte Franz Seher seinen verpackungsfreien Markt „Holis“ in Linz von Beginn an größer an. Sein Ziel war es, mit Franchise-Nehmern zu wachsen. Bloß: So weit kam er nicht. Im Sommer 2016 meldete er – nach knapp einem Jahr Betrieb – Konkurs an. Da die einzelnen Produkte relativ günstig sind, laufe im Lebensmittelhandel vieles über Volumen, erzählt Seher. Dazu komme das dichte Versorgungsnetz: „Es ist schwierig, Marktanteile abzugreifen.“