Lebenslange Haft nach Mord an tschetschenischem Blogger

Der 47-jährige Sar-Ali A. sitzt am Freitag mit schusssicherer Weste im Gerichtssaal im Landesgericht Korneuburg. Vor dem Gebäude haben sich Beamte der Sondereinheit Cobra positioniert, im Saal stehen vermummte Justizwache-Beamte. Der Angeklagte soll am 4. Juli des Vorjahres den tschetschenischen Regime-Kritiker und Blogger Martin B. alias „Ansor von Wien“ in Gerasdorf erschossen haben. Sechs Schüsse wurden auf ihn abgefeuert, der letzte in den Kopf. Als am Freitag Bilder der Bluttat gezeigt werden, kauert sich eine schwarz gekleidete Frau im Zuhörerbereich an die Mauer und verdeckt ihr Gesicht. Es ist die Frau des Mordopfers.

„Nicht schuldig“, erklärt der angeklagte Landsmann und hat jede Menge Erklärungsbedarf.