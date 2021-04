Tschetschenen-Mord in Gerasdorf: Ein Prozess mit politischer Brisanz

Doch Angeklagter Ahmed A. ist nicht jener Mann, der die tödlichen Schüsse auf den 42-jährigen Ansor aus Wien, alias Martin B., abgegeben hat. Er war sein "Bodyguard". Er soll die Waffe in Richtung des Todesschützen gerichtet haben (der in U-Haft sitzt und schweigt). Nur weil sich eine Patrone in der alten Tokarev-Pistole verkeilt hatte, brach kein Schuss. Dennoch: Ahmed A. wird Mordversuch vorgeworfen.

Vorbereitet

Der 37-jährige Leibwächter lebt seit 15 Jahren in Österreich. Er war mit dem Mordopfer befreundet. "Er ist ein gut aussehender, gebildeter, höflicher Mann", beschreibt ihn der Staatsanwalt. "Er hat Fachliteratur über Körpersprache, Vernehmungstechniken und Prozessabläufe gelesen. Was sie hier sehen, ist also alles nur Fassade."

Ahmed A. begleitete Ansor schon seit einiger Zeit. "Ich habe ihm gesagt, er soll sich Polizeischutz nehmen", sagt er. Der wurde Ansor auch oftmals angeboten - er lehnte ab. Dass er ins Visier von Kadyrow gekommen war, entging auch dem Verfassungsschutz nicht. "Seit Mai 2020 hat er Videos gepostet. Für uns war klar, dass dadurch eine massive Gefahr besteht", schildert der Verfassungsschützer.

"Sie haben ihn geschossen"

Am Abend des 4. Juli läutete bei dem Beamten das Telefon. Ahmed A. hatte ihn angerufen: "Sie haben ihn geschossen. Sie haben ihn geschossen. Komm schnell."

Ansor und Ahmed A. hatten sich auf einem aufgelassenen Betriebsgelände an der Brünner Straße mit einem weiteren Tschetschenen, Sar-Ali A., getroffen. Sie wollten einen alten BMW gegen eine Glock-Pistole tauschen. Sar-Ali A. galt als Waffenschieber. Und als Kadyrow-Unterstützer. "Ich habe Ansor mehrmals gesagt, wir sollten uns nicht treffen. Aber ich konnte ihn nicht beeinflussen. Ich bin mit ihm mitgefahren, um ihm zu helfen", sagt der Angeklagte.

Er versteckte sich in einer Halle. Ansor hatte ihm zwei Wochen zuvor eine Pistole gegeben. Auch sie soll von Sar-Ali A. stammen. Und auch Ansor selbst kam bewaffnet zu dem Treffen.