Lebensgefährliche Rutschpartie: Warnung vor Bergtouren

Die Sonne lachte tagelang vom Himmel und wirkte fast wie eine Einladung zu einer ausgiebigen Bergtour. Doch der Schein trügt. Temperaturen von teils minus 20 Grad, Sturmböen und windgepresster Altschnee haben die beliebten Skitouren- und Wanderrouten speziell von Salzburg ostwärts in einen lebensgefährlichen Outdoorbereich verwandelt. Laut dem Leiter der Alpinen Einsatzgruppe Hochsteiermark der Polizei, Gerhard Rieglthalner, werden die verschärften Bedingungen derzeit komplett unterschätzt. Seit vergangener Woche häufen sich schwerwiegende Unfälle. Schon ein kleiner Ausrutscher in den vereisten Rinnen hat verheerende Folgen, wie man seit Tagen sieht.

Am Traunstein im Bezirk Gmunden (OÖ) stürzte am Freitag ein 41-jähriger Bergsteiger 300 Meter tief in den Tod. Auf der Hohen Veitsch (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) in der Steiermark und der Rax im niederösterreichisch-steirischen Grenzgebiet gab es seit Freitag insgesamt neun Abstürze von Wanderern und Skitourengehern.