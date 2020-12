Landwirtschaftskammer: Wahlen nach dem Lockdown

Keine Verschiebung

Am Ende des aktuellen dritten Lockdowns finden in der Steiermark Landwirtschaftskammerwahlen statt. Titschenbacher will am Wahltermin 24. Jänner festhalten, eine Verschiebung wegen der Pandemie sei nicht angedacht. „Wir allen wissen nicht, was in zwei, drei, vier Monaten auf uns zukommt.“ Eine kurzfristige Verschiebung sei auch aus rechtlichen Gründen nicht so leicht umsetzbar. Er setze zudem stark auf die Briefwahl, betont Titschenbacher.

Niedrige Wahlbeteiligung

Rund 122.000 Landwirte, Waldbesitzer und Jugendliche aus bäuerlichen Betrieben sind wahlberechtigt; allerdings war die Wahlbeteiligung zuletzt sehr niedrig: 2016 gaben nur 39 Prozent ihre Stimme ab. Die Voraussetzung für die Wahlen in knapp vier Wochen seien natürlich schwieriger als sonst, räumt Titschenbacher ein, der 2016 mit dem ÖVP-Bauernbund 69,7 Prozent der Stimmen erzielte. Auf eine Wahlprognose will er sich nicht einlassen, nur soviel: Er hoffe, eine „gute Ernte“ einzufahren.